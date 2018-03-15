«Зенит» и «Лейпциг» сыграют при закрытой крыше арены «Санкт-Петербург»

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта во время ответного матча 1/8 Лиги Европы между «Зенитом» и «Лейпцигом». Игра начнется в 21:00 сегодня, 15 марта, в Санкт-Петербурге. Вечером в городе ожидается до -10 градусов и без осадков.

Как говорится на официальном сайте сине-бело-голубых, матч посетят до 43 тыс. зрителей. За немецкий клуб на стадионе будут болеть 39 фанатов. «Зенит» сыграет в форме лазурного цвета, гости выйдут на поле в бело-красной форме.

Как сообщает телеканал «78», тренер «Лейпцига» Ральф Хазенхюттель заявил о том, что ждет сюрпризов от своего противника. По словам, в «Зените» есть много сильных игроков. Вместо травмированного Эммануэля Мамманы может сыграть Бранислав Иванович, считает немецкий специалист.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в марте «Зенит» ни разу не победил ни в рамках чемпионата России, ни в рамках Лиги Европы. Команда Роберто Манчини сыграла вничью с «Амкаром» и «Ростовом» и потерпела поражение от немецкого «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2).