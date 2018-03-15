Дорогостоящее оборудование поступило в больницу Петрозаводска

Новое дорогостоящее эндоскопическое медицинское оборудование поступило в больницу Петрозаводска, Республика Карелия, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Диагностическое оборудование, а также оборудование, предназначенное для хирургического лечения пациентов с заболеваниями желчевыводящих путей, поступило в распоряжение больницы имени В.А. Баранова, сообщает ИА «Карелinform».

В общей сложности на приобретение оборудования было потрачено более 20 млн рублей. По словам заведующего эндоскопическим отделением Юрия Сильверстова, последний раз отделение оснащалось в 1992 году и теперь это оборудование очень устарело.

Благодаря новым приобретениям планируется активно развивать новое направление диагностики и хирургии под ультразвуковым контролем — эндосонографию.

В общей сложности больнице имени В.А. Баранова на приобретение необходимого оборудования было выделено более 180 млн рублей. Средства были выделены из резервного фонда Президента РФ.