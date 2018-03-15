Прямой эфир

Дорогостоящее оборудование поступило в больницу Петрозаводска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новое дорогостоящее эндоскопическое медицинское оборудование поступило в больницу Петрозаводска, Республика Карелия, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Диагностическое оборудование, а также оборудование, предназначенное для хирургического лечения пациентов с заболеваниями желчевыводящих путей, поступило в распоряжение больницы имени В.А. Баранова, сообщает ИА «Карелinform».

В общей сложности на приобретение оборудования было потрачено более 20 млн рублей. По словам заведующего эндоскопическим отделением Юрия Сильверстова, последний раз отделение оснащалось в 1992 году и теперь это оборудование очень устарело.

Благодаря новым приобретениям планируется активно развивать новое направление диагностики и хирургии под ультразвуковым контролем — эндосонографию.

В общей сложности больнице имени В.А. Баранова на приобретение необходимого оборудования было выделено более 180 млн рублей. Средства были выделены из резервного фонда Президента РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Систему медицинской помощи пожилым людям выстроят в Якутии
Вертолетную площадку для больницы Комсомольска построят к осени

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017