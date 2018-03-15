Систему медицинской помощи пожилым людям выстроят в Якутии

Трехуровневая система медпомощи пожилым гражданам будет развиваться в Якутии, гериатрические участки будут запущены до конца 2018 года.

В республике увеличивается средняя продолжительность жизни, в связи с этим возникла необходимость выстраивания специализированной системы для помощи людям старше 60 лет. Гериатрические участки и кабинеты уже запущены в Якутске, Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Намском районах. До конца 2018 года участки также появятся в Алданском, Ленском, Мирнинском и Нерюнгринском районах, сообщает ИА SakhaNews.

Гериатрические отделения также создают на базе стационаров. Они будут специализироваться на возрастных заболеваниях. Специализированные места уже работают в трех медицинских учреждениях.