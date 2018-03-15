Покойного британского археолога уличили в фальсификации

Известного покойного археолога Джеймса Мелларта из Великобритании уличили в фальсификации своих находок. Об этом сообщает издание Live Science со ссылкой на слова археолога Эберхарда Цанггера.

Отмечается, что доказательства фальсификации скончавшегося в 2012 году Мелларта обнаружили в его квартире. Его коллеги намеревались обнародовать его научные материалы: ученый сам просил сделать это, в случае если его не станет. В квартире археолога был найдены «прототипы» фресок и рисунков, ранее заявленных в качестве подлинных. По мнению специалистов, их покойный коллега изначально придумывал свидетельства, после чего создавал для них доказательства, сообщает телеканал «360».

Мелларт получил известность после того, как открыл на территории Турции древнейшее поселение, существовавшее больше 9 тыс. лет назад. В ходе раскопок были найдены уникальные фрагменты тканей и посуды, а также статуэтки женщин и животных. Особую ценность представляли настенные рисунки с изображением узоров, сцен охоты и обнаженных мужчин.

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