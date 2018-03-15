Агрессивную собаку застрелили полицейские в Иркутской области

В Слюдянке Иркутской области сторожевой пес сорвался с цепи и бросался на прохожих, опасную собаку пришлось застрелить полицейским.

Сообщение в правоохранительные органы поступило от хозяйки пса. Она заявила, что беспородная собака сорвалась с цепи и убежала, а теперь бродит по улице и может быть опасна для прохожих. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что питомец стал неуправляемым. Собака бросалась на людей, сообщает ИА IrkutskMedia.

Одному из сотрудников полиции пришлось применить табельное оружие для обезвреживания животного.

Как сообщал портал iz.ru, 11 марта в Истринском районе Подмосковья стая собак напала на мужчину и женщину. Мужчина скончался от укусов животных, женщину госпитализировали. Позже российский певец Юрий Лоза сообщил, что погибший — его родственник, он него беременна племянница музыканта.