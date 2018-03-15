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Фестиваль научно-популярного фильма «Kinnofest» открылся в Пензе

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В Пензе начал работу очный этап фестиваля научно-популярного фильма «Kinnofest». Он продлится до 17 марта. В этом году его темой стала «Четвертая промышленная революция. Индустрия 4.0».

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», цель мероприятия — организация взаимодействия молодежи с бизнесом, наукой и производством через создание научно-популярных, образовательных и просветительских короткометражных фильмов.

Участники будут снимать свои работы на Международной конференции разработчиков программного обеспечения SECON-2018, которая в эти дни проходит в городе.

Организаторы рассказали агентству, что в этом году в заочном этапе фестиваля приняли участие 16 короткометражек из восьми регионов России. И это самое большое количество регионов-участников с момента создания «Kinnofest».

В очный этап прошли авторы шести работ: Астраханская телестудия школьного технопарка, столичные «Bifurcate Studio» и «Art Subject», мастерская экранного искусства «Кино-Глаз» из Ижевска, петербургская «Nine Line» и «Отдел кадров. Junior», представляющий Пензу. Студии будут сражаться за Гран-при фестиваля. Итоги будут подведены в субботу, 17 марта.

Портал iz.ru сообщал о том, что в эти дни в Москве проходит XI фестиваль ирландского кино. Он продлится до 25 марта. Картины показывает кинотеатр «Октябрь».

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