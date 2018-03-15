Прямой эфир

Сотрудники МЧС вытащили пенсионера из-под завалов после пожара в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МЧС вытащили пенсионера из-под завалов после пожара в котельной, которая работает на мазуте в Омске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Омской области.

Инцидент произошел сегодня ночью, 15 марта, в районе 01:00 в одной из городских котельных. В здании горел мазут. Из-за хлопка газовоздушной смеси рухнула стеновая панель и придавила мужчину. Спасатели вытащили потерпевшего с помощью аварийно-спасательного инструмента и передали его медикам, сообщает ИА «Город55».

Тушения огня осложнял разлитый мазут. Было привлечено 55 человек личного состава. Спасателям потребовалось более трех часов для того, чтобы ликвидировать возгорание.

Пожарные назвали предварительную причину пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. По факту произошедшего проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 600 шахтеров эвакуированы из-за пожара на руднике под Оренбургом
Взрыв автомобиля в Челябинске попал на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017