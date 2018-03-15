Сотрудники МЧС вытащили пенсионера из-под завалов после пожара в Омске

Сотрудники МЧС вытащили пенсионера из-под завалов после пожара в котельной, которая работает на мазуте в Омске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Омской области.

Инцидент произошел сегодня ночью, 15 марта, в районе 01:00 в одной из городских котельных. В здании горел мазут. Из-за хлопка газовоздушной смеси рухнула стеновая панель и придавила мужчину. Спасатели вытащили потерпевшего с помощью аварийно-спасательного инструмента и передали его медикам, сообщает ИА «Город55».

Тушения огня осложнял разлитый мазут. Было привлечено 55 человек личного состава. Спасателям потребовалось более трех часов для того, чтобы ликвидировать возгорание.

Пожарные назвали предварительную причину пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. По факту произошедшего проводится проверка.