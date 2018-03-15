Угроза схода селей объявлена на Байкале

В Иркутской области вводится режим повышенной готовности из-за угрозы схода селевых в Слюдянском районе.

Опасная ситуация связана с большим количеством осадков, которые выпали в декабре и январе. Селевые потоки могут сойти на горных реках Слюдянского района. Это чревато нарушением работы систем жизнеобеспечения населения в Байкальске, а также может привести к аварийным ситуациям на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Указ о введении режима повышенной готовности подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Роспотребнадзору рекомендовано усилить контроль над качеством воды на местах водозабора. Кроме того, специалисты должны обеспечить постоянное слежение за состоянием окружающей среды.

Властям Слюдянского района постановили обеспечить информирование населения через СМИ или по другим каналам связи.