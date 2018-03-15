Женщина погибла под колесами аэроэкспресса в Москве

СК начал проверку по факту гибели женщины под колесами аэроэкспресса в центре Москвы. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (ММСУТ) РФ Елена Марковская.

Трагедия произошла в 10:20 на станции в районе улицы Бутырский Вал, рядом с которой проходят железнодорожные пути Савеловского направления МЖД. Женщина попала под колеса аэроэкспресса и получила травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшей устанавливается. По словам сотрудников МЖД, ей было около 20 лет. После случившегося движение поездов по данному направлению было временно прекращено, сообщает сайт kp.ru. Отмечается, что женщина попала под поезд в нескольких десятках метров от перехода. По некоторым данным, она пыталась перебежать пути вместе со своим спутником. Информации о нем нет.

На место ЧП прибыли следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Начала доследственная проверка.

Ранее портал iz.ru сообщал, что утром в четверг человек упал под колеса электрички на северо-западе Москвы.