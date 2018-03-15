Песков прокомментировал обращение Британии в ОЗХО по «делу Скрипаля»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение Великобритании в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Отвечая на вопрос журналистов, признала ли Москва результаты исследований ОЗХО, Песков отметил, что данный вопрос лучше уточнить у дипломатического ведомства.

Также пресс-секретарь напомнил, что Россия является участницей международной конвенции по запрещению химоружия, которая предусматривает соответствующий ряд обязательных действий в случае происшествий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что постпред России при ОЗХО Александр Шульгин призвал Лондон направить Москве официальный запрос по делу о покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к происшествию.

В Министерстве иностранных дел России назвали провокацией обвинения, выдвинутые в отношении Москвы о якобы причастности к попытке убийства экс-сотрудника ГРУ.