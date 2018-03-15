Прямой эфир
Сюжет:

Песков прокомментировал обращение Британии в ОЗХО по «делу Скрипаля»

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение Великобритании в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Отвечая на вопрос журналистов, признала ли Москва результаты исследований ОЗХО, Песков отметил, что данный вопрос лучше уточнить у дипломатического ведомства.

Также пресс-секретарь напомнил, что Россия является участницей международной конвенции по запрещению химоружия, которая предусматривает соответствующий ряд обязательных действий в случае происшествий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что постпред России при ОЗХО Александр Шульгин призвал Лондон направить Москве официальный запрос по делу о покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к происшествию. 

В Министерстве иностранных дел России назвали провокацией обвинения, выдвинутые в отношении Москвы о якобы причастности к попытке убийства экс-сотрудника ГРУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джонсон заявил об отказе России в образце отравившего Скрипаля вещества
В Госдуме допустили проведение антироссийских акций из-за «дела Скрипаля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017