Международная туристическая франшиза «Туры в 15:15» открылась в обеих столицах

Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге начал работу международный проект «Туры в 15:15». Он представляет собой полезные городские экскурсии для современных путешественников на русском языке, которые проходят каждый день в 15:15 в более чем 30 городах Европы, а теперь и в России.

Такие экскурсии помогают туристам быстро ознакомиться с городом.

Создатели проекта ориентируются на города – участники чемпионата мира по футболу 2018. Первыми стали Калининград и Екатеринбург, сегодня стартовали Москва и Питер, в июне планируется запуск Сочи, Казани и Нижнего Новгорода.

«Наша цель — вывести формат прогулок в мини-группах на новый уровень и показать, что экскурсия — это не скучно и что живой рассказ никогда не заменит путеводитель», — рассказал создатель и руководитель проекта Юрий Цыбулько.

Сегодня «Туры в 15:15» проходят каждый день в таких городах, как Амстердам, Барселона, Берлин, Будапешт, Вена, Венеция, Вильнюс, Екатеринбург, Иерусалим, Калининград, Копенгаген, Лиссабон, Лондон, Мадрид, Милан, Минск, Москва, Мюнхен, Париж, Прага, Рига, Рим, Санкт-Петербург, Стокгольм, Таллин, Тбилиси, Флоренция.