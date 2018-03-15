Убийца лыжницы из Нижнекамска найден мертвым в СИЗО

В СИЗО Чистополя обнаружен мертвым обвиняемый в убийстве лыжницы из Нижнекамска. Это подтвердили в пресс-службе УФСИН по Татарстану.

В ведомстве ИА «Татар-информ» уточнили, что тело Данилы Котенева было найдено в районе 5:00 сегодня. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти — асфиксия.

Сейчас в следственном изоляторе проводится проверка. Во время нее должны быть установлены все обстоятельства случившегося.

Портал iz.ru сообщал о том, что 29-летняя Гульшат Котенкова была убита в ночь на 10 января. В тот вечер она с мужем и маленькой дочерью приехала на лыжную базу «Алмаш». Муж с ребенком остались в машине, а женщина вышла покататься. Позже ее тело нашли в лесополосе. На шее и голове эксперты насчитали 11 ножевых ранений.

37-летний Данила Котенев был задержан спустя два дня после случившегося. Он оказался неоднократно судим за изнасилования. Сначала Котенев был арестован до 9 марта, а затем суд продлил срок ареста до 9 мая.