Жительницу ЕАО осудили за смерть ушедшей из дома трехлетней дочери

В Еврейской автономной области суд приговорил женщину к обязательным работам за неисполнение родительских обязанностей. Ее трехлетнюю дочь нашли мертвой, после того как она ушла из дома.

Розыски ребенка велись с июня 2017 года. Скелетированные останки девочки волонтеры нашли в октябре вблизи Соцгородка. Мама погибшей не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщина регулярно оставляла четырех детей одних, не обеспечивала их одеждой, не водила их к врачам, малыши постоянно находились на улице голодными. По данным следствия, действия матери привели к тому, что трехлетняя девочка ушла в неизвестном направлении и погибла, сообщает ИА EAOMedia.

После исчезновения девочки остальных детей у матери изъяли.

Суд приговорил 33-летнюю женщину к 270 часам обязательных работ.