Прямой эфир

Жительницу ЕАО осудили за смерть ушедшей из дома трехлетней дочери

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Еврейской автономной области суд приговорил женщину к обязательным работам за неисполнение родительских обязанностей. Ее трехлетнюю дочь нашли мертвой, после того как она ушла из дома.

Розыски ребенка велись с июня 2017 года. Скелетированные останки девочки волонтеры нашли в октябре вблизи Соцгородка. Мама погибшей не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщина регулярно оставляла четырех детей одних, не обеспечивала их одеждой, не водила их к врачам, малыши постоянно находились на улице голодными. По данным следствия, действия матери привели к тому, что трехлетняя девочка ушла в неизвестном направлении и погибла, сообщает ИА EAOMedia.

После исчезновения девочки остальных детей у матери изъяли.

Суд приговорил 33-летнюю женщину к 270 часам обязательных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двухлетний ребенок погиб после посещения стоматолога в Караганде
Годовалый ребенок погиб из-за упавшего телевизора в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017