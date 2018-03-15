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Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада

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Московский метрополитен перевели на усиленный режим работы из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки в своем Telegram-канале.

В связи с ухудшением погодных условий из-за снегопада службы московского метро переведены на усиленный режим работы. Чаще производится уборка вестибюлей и лестничных сходов, что позволяет избежать травмирования пассажиров. Кроме того, ведется постоянный мониторинг течей и влажности в целях предотвращения сбоев движения поездов в связи с неисправностью электрооборудования. Проводится очистка путей на открытых участках линий, а также уборка перехватывающих парковок, сообщает RT. Движение по всем линиям подземки осуществляется штатно.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег, температура воздуха составит до -2 градусов. Также прогнозируется метель и гололедица. К вечеру температура воздуха в столичном регионе опустится до -10 градусов.

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