Месси забил свой сотый мяч в Лиге Чемпионов

Месси забил свой 100-й мяч в Лиге Чемпионов. Юбилейный гол пришелся на матч 1/8 с «Челси». Аргентинец стал вторым футболистом, который достиг этого результата. Впереди только Криштиану Роналду, в его активе уже 117 голов.

Месси забил еще и самый быстрый мяч в своей карьере — лидер «Барселоны» поразил ворота соперника в начале 3-й минуты матча.

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