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Париж солидарен с мнением Лондона о причастности РФ к «делу Скрипаля»

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Фото: Global Look Press/Arco Images/U. Kroener
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Франция солидарна с мнением Великобритании о причастности России к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля. Об этом говорится в официальном сообщении Елисейского дворца.

Согласно заявлению, Великобритания информировала Францию о ходе расследования и собранных доказательствах причастности России к данному происшествия с начала недели. Власти Франции выразили солидарность со своим союзником и отметили, что другого правдоподобного объяснения просто не существует.

Утром 15 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и французский президент Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по ситуации с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.

Политики осудили любое применение химоружия и напомнили о необходимости соблюдать международные конвенции. Также в заявлении особо подчеркнули, что Мэй и Макрон «договорились о важности европейского и трансатлантического единства для ответа на это событие».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Лондон не будет пересылать России образец нервно-паралитического вещества, которым якобы отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери

Накануне в связи с «делом Скрипаля» Лондон объявил о решении выслать 23 российских дипломатов. Москва намерена ответить на решение Великобритании.

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