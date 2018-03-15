Париж солидарен с мнением Лондона о причастности РФ к «делу Скрипаля»

Франция солидарна с мнением Великобритании о причастности России к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля. Об этом говорится в официальном сообщении Елисейского дворца.

Согласно заявлению, Великобритания информировала Францию о ходе расследования и собранных доказательствах причастности России к данному происшествия с начала недели. Власти Франции выразили солидарность со своим союзником и отметили, что другого правдоподобного объяснения просто не существует.

Утром 15 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и французский президент Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по ситуации с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.

Политики осудили любое применение химоружия и напомнили о необходимости соблюдать международные конвенции. Также в заявлении особо подчеркнули, что Мэй и Макрон «договорились о важности европейского и трансатлантического единства для ответа на это событие».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Лондон не будет пересылать России образец нервно-паралитического вещества, которым якобы отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери

Накануне в связи с «делом Скрипаля» Лондон объявил о решении выслать 23 российских дипломатов. Москва намерена ответить на решение Великобритании.