Двух детей сбил автомобиль на зебре в центре Рязани

Легковой автомобиль сбил двух детей в центре Рязани. По предварительным данным, они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное УМВД, пострадали школьники 11 и 12 лет. Дети обратились за медицинской помощью, после чего их отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.

Портал iz.ru 6 марта сообщал о том, что на западе Москвы иномарка сбила 15-летнего подростка. Это произошло в районе метро «Проспект Вернадского». Пострадавшего пришлось госпитализировать на медицинском вертолете.