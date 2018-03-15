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На врачей в Красноярске завели дело за смерть 84-летней пациентки

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти 84-летней пенсионерки в Красноярской краевой больницы, у женщины выявлен прокол артерии.

Пожилая пациентка поступила из Емельяновской районной больницы в Красноярск в тяжелом состоянии. Медики назначили лечение и проводили реанимационные мероприятия, но спасти жизнь женщины не удалось. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти пациентки стал прокол левой подключичной артерии при катетеризации, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Следователи изъяли документацию и опрашивают персонал больницы, который участвовал в лечении пациентки. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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