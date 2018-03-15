Путин не считает нужным рассказывать о подготовке покушений на него

Президент России Владимир Путин не считает нужным обсуждать случаи подготовки на него покушений. Об этом глава государства рассказал во второй части документального фильма «Путин».

«Думаете, об это надо говорить? Есть много расхожих фраз на этот счет, например, [президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев любит говорить: «Трон и эшафот всегда рядом. Но дело не в этом, не в троне мифическом. Я никогда не чувствовал, что на троне каком-то нахожусь. Дело в том, что, когда человек делает выбор, он должен понимать, что с этим связано», — пояснил президент.

В четверг журналист Дмитрий Киселев опубликовал в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» вторую часть документального фильма «Путин» Андрея Кондрашова, посвященного президенту России.

Первая часть фильма была опубликована в социальных сетях на прошлой неделе. Ее посмотрели почти 14 млн человек.