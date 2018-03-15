В Салехарде уволен мучивший животных полицейский

Полицейского из Салехарда Олега Егорова, который истязал животных и снимал свои действия на камеру, уволили из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам».

Депутат городской думы Роман Арефьев обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, после чего началась проверка. Егоров лишился должности по причине «проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции». Как напоминает ИА «Ура.ру», жена полицейского ранее разместила в интернете видео, на котором ее муж истязал собаку до потери сознания. Женщина написала, что в компьютере супруга хранится целый архив подобных роликов.

22 февраля сообщалось, что житель Кубани умышленно наехал на щенков на автомобиле. Таким образом он пытался избавиться от животных, живших на строительной площадке.

13 декабря Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Документ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Также живодерам грозит до трех лет тюрьмы за причинение боли животному, повлекшее его увечье или смерть.