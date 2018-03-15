Двух жителей Китая будут судить за ловлю рыбы в российских водах

В Амурской области в суд передано дело о двух жителях провинции Хэйлунцзян, которые на моторной лодке незаконно пересекли границу с Россией для ловли рыбы.

Иностранцы были задержаны на реке Амур. По данным следствия, они на моторной лодке пересекли границу на территории Михайловского района и остановились в 10 м от российского острова Таловая отмель. Они уже начали расставлять сети, но рыбаков заметил пограничный наряд, сообщает «Амурская служба новостей».

Жители Китая были взяты под стражу. Уголовное дело передано в суд. За незаконное пересечение государственной границы иностранцам грозит до шести лет лишения свободы.