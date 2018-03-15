Аутисты в Ростовской области работают штукатурами и каменщиками

Люди с аутизмом чаще всего трудоустраиваются на рабочие специальности, в том числе каменщиками. Об этом рассказал начальник управления государственной службы занятости Ростовской области Сергей Григорян.

«Этот диагноз не говорит об абсолютной потере трудовых способностей. Мы даже обучаем таких людей, есть примеры трудоустройства. Это и швеи, и штукатуры, и каменщики», ― цитирует Григоряна RostovGazeta.

Напомним, Министерство труда и социальной защиты РФ намерено обязать медико-социальных экспертов сразу устанавливать бессрочную инвалидность по некоторым заболеваниям. А во всех бюро МСЭ установить камеры, чтобы не допустить нарушений. По словам замглавы ведомства Григория Лекарева, в этом году инвалиды смогут пожаловаться онлайн на некачественные реабилитационные услуги.