Столичный аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Об этом в четверг сообщили в пресс‐службе аэропорта.

«Аэропорт работает штатно. Видимость в районе аэродрома превышает 10 тыс. м и достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов», — цитирует телеканал «360» сообщение пресс-службы.

Каждый самолет проходит противообледенительную обработку, расчистка рулежных дорожек и взлетно-посылочных полос проводится при помощи специальной техники, из-за чего самолеты могут вылетать с 20-минутным опозданием, рассказали представители Домодедово.

Ранее стало известно, что из-за непогоды в аэропортах Москвы были задержаны десятки авиарейсов.

В столице в четверг ожидаются облачная погода, метель и мокрый снег. Власти Москвы попросили автомобилистов пересесть на общественный транспорт в связи с неблагоприятными погодными условиями.