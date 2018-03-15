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Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Столичный аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Об этом в четверг сообщили в пресс‐службе аэропорта.

«Аэропорт работает штатно. Видимость в районе аэродрома превышает 10 тыс. м и достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов», — цитирует телеканал «360» сообщение пресс-службы.

Каждый самолет проходит противообледенительную обработку, расчистка рулежных дорожек и взлетно-посылочных полос проводится при помощи специальной техники, из-за чего самолеты могут вылетать с 20-минутным опозданием, рассказали представители Домодедово.

Ранее стало известно, что из-за непогоды в аэропортах Москвы были задержаны десятки авиарейсов.

В столице в четверг ожидаются облачная погода, метель и мокрый снег. Власти Москвы попросили автомобилистов пересесть на общественный транспорт в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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