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Более 12 тыс. единиц спецтехники задействовано в уборке снега в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В уборке снега на столичных улицах задействовано более 12 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Павел Бирюков.

«В 4:00 колонны специализированной техники выходили на сплошное прометание улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Бирюков добавил, что всего в уборке городских улиц задействовано 12 тыс. единиц различной техники. По его словам, под особый контроль коммунальщиков взяты механизированные и ручные работы по уборке пешеходных зон, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ, остановкам общественного транспорта, объектам потребительского рынка и социальной сферы.

По прогнозам синоптиков, к вечеру четверга в столице ожидается резкое похолодание, температура воздуха ночью опустится до –12 градусов. В связи с неблагоприятными погодными условиями столичных автомобилистов просят пересесть на общественный транспорт.

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