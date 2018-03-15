Школьник попал в реанимацию после обеда в столовой на Сахалине

Следователи начали проверку по сообщению о третьекласснике, который был госпитализирован после обеда в школьной столовой в Южно-Сахалинске.

Следственное управление проверяет данные, указанные в СМИ. Сообщается, что третьеклассник съел в столовой омлет, после этого мальчику стало плохо. Его увезли в больницу и госпитализировали в реанимацию. Предполагается, что ребенок мог подхватить кишечную инфекцию, сообщает ИА SakhalinMedia.

В рамках проверки следователи установят точные обстоятельства, при которых заболел мальчик. Ситуации будет дана юридическая оценка.