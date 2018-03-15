Жители Омска жалуются на стаю бездомных собак в поселке Дальнем

Жители Омска сообщают об агрессивных бродячих собаках в поселке Дальнем, на улицах Госпитальной и Заозерной. Животных прикармливают на цементном заводе, однако из-за них дети боятся пройти к остановке, чтобы уехать в школу. Иногда стая из 10 крупных псов блокирует дорогу к супермаркету.

В начале февраля на Московке-2 от нападения двух собак пострадал ребенок. По словам матери, его спас от серьезных травм плотный слой одежды. Об этом сообщает РИА «Омск-информ». Людям рекомендуют обращаться в мэрию Омска. Жительница Ленинского округа рассказала, что после жалобы властям бездомных псов отловили.

Как ранее писал портал iz.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после того, как стая бродячих собак напала и насмерть загрызла мужчину в Истринском районе Подмосковья. Местные жители подтвердили, что знали о стае собак и обходили их стороной. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, обращались ли граждане с данной проблемой в администрацию.