Прямой эфир

Обвиняемый в организации азартных игр в Татарстане задержан в Таиланде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По запросу российского Национального центрального бюро Интерпола в Таиланде задержан гражданин России. Сергея Порамонова на острове Пхукет задержала иммиграционная полиция королевства.

Как сообщает ресурс ProKazan.ru со ссылкой на посольство России в Бангкоке, 36-летний Пораморнов обвиняется в участии в организованном преступном сообществе. Он сбежал из страны после того, как суд выпустил постановление о его аресте. Порамонова депортируют в Россию сразу же по завершению всех необходимых по законодательству Таиланда юридических процедур. 

Портал уточняет, что Порамонов является фигурантом громкого дела 2014 года о незаконной организации азартных игр в Татарстане. Другие его подельники уже привлечены к ответственности и отбывают наказание. В момент ареста членов преступного сообщества в городе Набережные Челны работало 24 подпольных игорных дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд в США приговорил россиянина Дринкмана к 12 годам за хакерство
Арестованному фанату из России грозит в Германии до 15 лет тюрьмы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017