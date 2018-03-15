Обвиняемый в организации азартных игр в Татарстане задержан в Таиланде

По запросу российского Национального центрального бюро Интерпола в Таиланде задержан гражданин России. Сергея Порамонова на острове Пхукет задержала иммиграционная полиция королевства.

Как сообщает ресурс ProKazan.ru со ссылкой на посольство России в Бангкоке, 36-летний Пораморнов обвиняется в участии в организованном преступном сообществе. Он сбежал из страны после того, как суд выпустил постановление о его аресте. Порамонова депортируют в Россию сразу же по завершению всех необходимых по законодательству Таиланда юридических процедур.

Портал уточняет, что Порамонов является фигурантом громкого дела 2014 года о незаконной организации азартных игр в Татарстане. Другие его подельники уже привлечены к ответственности и отбывают наказание. В момент ареста членов преступного сообщества в городе Набережные Челны работало 24 подпольных игорных дома.