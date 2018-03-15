ЦБ РФ аннулировал лицензию у Вэлтон Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Вэлтон Банка (Белгород). Об этом сообщается на сайте регулятора.

​Отмечается, что лицензия аннулирована по ходатайству кредитной организации «в порядке добровольной ликвидации». В связи с отзывом лицензии в кредитной организации назначат ликвидационную комиссию.

Согласно данным ЦБ, по состоянию на 1 марта 2018 года Вэлтон Банк занимал 500-е место в банковской системе РФ. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Ранее ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии банка «Кредит Экспресс».