ЦБ РФ аннулировал лицензию у Вэлтон Банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Вэлтон Банка (Белгород). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что лицензия аннулирована по ходатайству кредитной организации «в порядке добровольной ликвидации». В связи с отзывом лицензии в кредитной организации назначат ликвидационную комиссию.
Согласно данным ЦБ, по состоянию на 1 марта 2018 года Вэлтон Банк занимал 500-е место в банковской системе РФ. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
Ранее ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии банка «Кредит Экспресс».