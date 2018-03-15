Полуторагодовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Кисловодске

В Кисловодске Ставропольского края полуторагодовалая девочка выпала из окна пятого этажа и погибла от полученных в результате падения травм. Ее тело найдено возле дома.

Следственные органы начали проверку по факту случившегося. Сейчас опрашиваются соседи и родственники малышки. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как отмечает NewsTracker, в 2018 году это первый в регионе случай гибели ребенка в результате падения с высоты.

В конце января портал iz.ru сообщал о том, что в Якутии нетрезвый мужчина выбросил из окна второго этажа своего десятимесячного ребенка. Малыш выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии.

Также в январе женщина с ребенком, спасаясь от огня, выпрыгнула с восьмого этажа многоэтажки в Санкт-Петербурге. При падении она сломала ногу, а ребенок не пострадал.