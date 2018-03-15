Член экипажа авиакомпании Emirates выпал из самолета в аэропорту Уганды

Член экипажа самолета авиакомпании Emirates выпал из самолета в аэропорту Энтеббе (Уганда). Пострадавший получил серьезные травмы, сообщает Khaleej Times.

По данным издания, самолет планировал осуществить полет, однако по неизвестным причинам открылся аварийный выход. Пострадавшего члена экипажа доставили в госпиталь. Его травмы представляют угрозы для жизни.

В настоящее время в связи со случившимся начато расследование. Выясняются обстоятельства трагедии.