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Грузовой самолет потерял створку люка на вылете из аэропорта Якутска

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Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
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Грузовой самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» при взлете из аэропорта Якутска потерял створку люка, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В связи со случившимся экипаж принял решение о посадке. Лайнер приземлился в аэропорту поселка Магана в 12 км от Якутска.

Отмечается, что самолет готовили к полету техники, входящие в состав экипажа данного лайнера. Перед вылетом лайнер был проверен и подготовлен к вылету, лайнер находился в исправном состоянии.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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