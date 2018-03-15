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В уральском нацпарке «Зюраткуль» создали интерактивный музей

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Музей нового формата появился в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области. Он включает в себя экологический центр для детей, выставочный зал и интерактивный музей «Путешествие по Синегорью».

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», в музее, расположенном в административном здании, можно узнать всё о природных объектах парка — горах, хребтах, реках, озере и лесах. Для этого используются исторические реконструкции, интерактивные решения, мультимедийные технологии и инсталляции. Кроме того, посетителей знакомят с историей создания парка, поскольку он является достоянием не только Челябинской области, но и всей России.

Есть в музее и специальная звездная комната, где можно увидеть метеорный поток Персеиды. Кроме того, гостям предоставляется возможность потрогать шерсть животных, залезть на трехметровую смотровую вышку, посмотреть, как под землей живут полевые мыши и взглянуть на озеро Зюраткуль в миниатюре.

В начале февраля портал iz.ru сообщал о том, что с территории парка исчез древний иероглиф «лось», которому предположительно около 5 тыс. лет. Уникальный рисунок заметили благодаря снимкам из космоса. Теперь же от него не осталось и следа.

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