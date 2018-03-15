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Снегопад осложнил движение на дорогах в Москве и области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Снегопад практически парализовал движение на дорогах в Москве и области.

Сильные затруднения наблюдаются на всех основных въездных магистралях в столицу.

Существенные пробки зафиксированы в Подмосковье. На южном и юго-восточном направлении, а также на северном и северо-западном.

Кроме того, в столице отмечен рост количества мелких ДТП, что сильно затрудняет движение по ряду автомагистралей, передает ТАСС.

На улицы Москвы для ликвидации последствий снегопада вышли более 12 тыс. единиц коммунальной техники.

По прогнозам синоптиков, за четверг, 15 марта, в столице выпадет до 10 см осадков.

Специалисты также предупреждают, что к вечеру в Москве и области ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в ночь на пятницу опустится до –12 градусов.

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