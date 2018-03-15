Водителей Москвы просят пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Власти Москвы просят автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и гололедицы. Данную информацию распространил информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

«Настоятельно рекомендуем воспользоваться городским транспортом, чтобы добраться до работы», — говорится в сообщении портала в микроблоге в Twitter.

Соответствующую информацию москвичей просят учесть в целях безопасности.

В настоящий момент столичный транспорт полностью подготовлен к работе в плохую погоду. Московский метрополитен, Московское центральное кольцо, наземный транспорт, а также электрички работают в штатном режиме, передает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщал портал iz.ru, в четверг в Москве ожидаются облачная погода, мокрый снег и метель. В Московской области столбики термометра опустятся до –4 градусов.