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Глава минфина Японии не поедет на встречу G20 из-за скандала

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Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Министр финансов Японии Таро Асо не поедет на встречу «Большой двадцатки» (G20) из-за скандала, который разразился в правительстве страны.

В японском кабмине начали разбирательство по делу о фальсификации данных о продаже участка государственной земли националистической организации «Моритомо гакуэн».

Обсуждение этой скандальной истории, в которой оказалась замешана супруга главы правительства, состоится в ближайшее время.

Таро Асо, являющийся также первым заместителем главы кабмина, намерен присутствовать на заседании, сообщает агентство Kyodo.

Встреча министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» намечена на 19–20 марта.

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