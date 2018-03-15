Глава минфина Японии не поедет на встречу G20 из-за скандала
Министр финансов Японии Таро Асо не поедет на встречу «Большой двадцатки» (G20) из-за скандала, который разразился в правительстве страны.
В японском кабмине начали разбирательство по делу о фальсификации данных о продаже участка государственной земли националистической организации «Моритомо гакуэн».
Обсуждение этой скандальной истории, в которой оказалась замешана супруга главы правительства, состоится в ближайшее время.
Таро Асо, являющийся также первым заместителем главы кабмина, намерен присутствовать на заседании, сообщает агентство Kyodo.
Встреча министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» намечена на 19–20 марта.