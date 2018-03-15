ЦБ ввел временную администрацию в банке «Траст» и Рост-банке

Центробанк ввел временную администрацию в банке «Траст» и Рост-банке с 15 марта 2018 года.

Контролировать деятельность кредитных учреждений по «обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств» будет Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Регулятор также утвердил планы участия этих банков в осуществлении мер по предупреждению банкротства, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Санация банка «Траст» и Рост банка началась в 2014 году и проводилась по старой схеме, которая предполагает выделение кредитных средств от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно новой схеме Центробанк участвует в санации напрямую в качестве инвестора с использованием средств ФКБС.