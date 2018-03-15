Группа The Tiger Lillies привезет новый альбом в Москву

Британская группа The Tiger Lillies приедет с концертом в Москву. Трио выступит на площадке ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 1 апреля.

Ожидается, что музыканты из Лондона представят композиции из грядущих альбомов Corrido de la Sangre и Devil's Fairground.

Группа работает в мрачном комедийно-трагичном стиле театра Grand Guignol с элементами брехтовского кабаре и черного юмора.

В дискографии The Tiger Lillies имеются альбомы, записанные совместно с американцами Kronos Quartet и группировкой «Ленинград», а также с немецким музыкантом Александром Хаке из коллектива Einstürzende Neubauten.

Ранее сообщалось, что лидер группы ДДТ Юрий Шевчук опубликовал клип на композицию «Когда ты была здесь».