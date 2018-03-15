Наследники Харпер Ли подали в суд на авторов спектакля «Убить пересмешника»

Представители наследственного фонда американской писательницы Харпер Ли (1926-2016) подали судебный иск на авторов готовящегося бродвейского спектакля по мотивам ее романа «Убить пересмешника».

Как сообщает The New York Times, созданный для управления наследием и имуществом Ли фонд утверждает, что работа сценариста Аарона Соркина слишком сильно разнится с первоисточником.

В фонде Ли считают, что создатели спектакля таким образом нарушили контрактные обязательства. Официальная премьера спектакля «Убить пересмешника» запланиована на декабрь 2018 года.

Ранее роман «Убить пересмешника» был исключен из школьной программы в городе Билокси (штат Миссисипи) из-за жалоб на содержание произведения.



