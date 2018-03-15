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Глава МПК исключил проведение Паралимпиады до Олимпийских игр

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Международный паралимпийский комитет (МПК) не планирует проводить Паралимпиаду перед Олимпийскими играми, заявил глава комитета Эндрю Парсонс.

«Существующая модель проведения Игр является оптимальной для нас. Мы никогда не обсуждали проведение Паралимпиады до Олимпийских игр или одновременно с ними и не собираемся этого делать», — отметил Парсонс.

По слова руководителя МПК, в проведении соревнований для паралимпийцев после Олимпиады есть свои преимущества. К примеру на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро во время Игр были проблемы с олимпийской деревней. «А когда мы приехали, все было уже нормально», — добавил Парсонс.

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