Россия призывала США отказаться от «безответственных планов» по Сирии

Москва призывала Вашингтон отказаться от «безответственных планов» по Сирии, чреватых необратимой эскалацией конфликта.

Посольство РФ в США в своем заявлении предупредило Вашингтон «от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску».

«Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь наше внимание от Сирии «британским сюжетом» не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии», — отмечается в комментарии ведомства в Facebook.

Ранее информацию о готовящихся провокациях с использованием химического оружия довели до сведения общественности по линии Минобороны и МИДа. Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что ситуацией может воспользоваться американская коалиция как предлогом для применения силы.