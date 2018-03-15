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Россия призывала США отказаться от «безответственных планов» по Сирии

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Фото: REUTERS/Alaa al-Faqir
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Москва призывала Вашингтон отказаться от «безответственных планов» по Сирии, чреватых необратимой эскалацией конфликта.

Посольство РФ в США в своем заявлении предупредило Вашингтон «от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску». 

«Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь наше внимание от Сирии «британским сюжетом» не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии», — отмечается в комментарии ведомства в Facebook.

Ранее информацию о готовящихся провокациях с использованием химического оружия довели до сведения общественности по линии Минобороны и МИДа. Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что ситуацией может воспользоваться американская коалиция как предлогом для применения силы.

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