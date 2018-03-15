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Посольство РФ в США отреагировало на заявления Госдепа по Крыму

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Посольство РФ в США заявило, что Вашингтон пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в Москве в контексте предстоящих выборов.

Как говорится в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии, «в голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России (Владимиром) Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов».

Государственный департамент США выпустил заявление под названием «Крым — это Украина» в связи с присоединением Крыма к России четыре года назад, а также отреагировал на заявления президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что воссоединение Крыма с Россией было правильным решением, полагает 91% россиян. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМа «Крым: четыре года с Россией», с которыми ознакомились «Известия».

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