Скончался олимпийский чемпион по теннису Кен Флэк

Олимпийский чемпион 1988 года теннисист Кен Флэк умер 11 марта в Сан-Франциско на 55-м году жизни.

Как сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), неделю назад Флэк заболел бронхитом, который через четыре дня развился в пневмонию, а затем в сепсис.

В 1985 году Флэк занимал первую строчку мирового рейтинга в парном разряде. Теннисист выиграл пять турниров Большого шлема вместе с Робертом Сегусо и еще один в паре с Риком Личем. Также на его счету две победы в «Мэйджорах» в миксте с Кэти Джордан.

Флэк закончил профессиональную карьеру в 1996 году.

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