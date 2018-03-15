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Сенаторы потребовали раскрыть данные о причастности нового главы ЦРУ к пыткам

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Ряд сенаторов потребовал от администрации США рассекретить доклад, который бы пролил свет на причастность новой главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел к пыткам в секретных американских тюрьмах, располагающихся за рубежом.

Требования выдвинули как представители Демократической, так и представители Республиканской партий США. Среди них фигурируют председатель комитета верхней палаты конгресса по делам вооруженных сил Джон Маккейн и демократ от штата Орегон Рон Уайден, передает ТАСС.

По данным американских СМИ, речь идет о докладе, который был подготовлен в 2014 году. Тогда была опубликована несекретная часть документа, в которой указывалось, что ЦРУ применяло пытки по отношению к пленным, содержащимся в секретных тюрьмах.

Ранее сообщалось, что европейский центр по конституционным правам человека направил запрос в прокуратуру немецкого Мюнхена запрос на арест Джины Хаспел. Правозащитники утверждают, что новый глава ЦРУ контролировала пытки в секретной тюрьме «Глаз кошки», располагавшейся в Таиланде.

Джина Хаспел должна сменить на должности директора ЦРУ Майка Помпео, который возглавит Госдепартамент США вместо Рекса Тиллерсона.

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