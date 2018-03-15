Премьер Словении заявил о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Словении Миро Церар оставит свой пост в ближайшее время.

Как сообщает Словенское агентство печати, глава государства Борут Пахор будет официально проинформирован об отставке Церара в четверг, 15 марта.

Церар принял решение покинуть пост после отмены Верховным судом итогов сентябрьского референдума о строительстве новой железной дороги стоимостью €1 млрд. Инициативу поддержали большинство граждан, однако лоббистская группа «Налогоплательщики не сдаются» и основная оппозиционная партия — правоцентристская Демократическая партия Словении посчитали проект слишком дорогостоящим.