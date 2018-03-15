Агентство по охране окружающей среды США уличили в растрате средств

Агентство по охране окружающей среды (ЕРА) США заподозрили в растрате бюджетных средств. Речь идет об установке защищенного от прослушивания переговорного телефонного пункта в кабинете начальника ЕРА Скотта Прюитта.

Изначально ведомство планировало потратить на установку переговорного пункта $24,6 тыс., однако в итоге было израсходовано более 43 тыс., передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

На скандал отреагировал член комитета по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США демократ Фрэнк Пэллон. Он потребовал от Прюитта отчитаться об обоснованности затрат и указал, что установка переговорного пункта «вылилась в напрасную трату огромных денег».

«Я рад, что генеральный инспектор расследует это, однако республиканцам в конгрессе давно пора призвать Прюитта к ответу за перерасход денег налогоплательщиков», — заявил Пэллон.

Ранее в нарушении служебной этики были уличены девять министров и должностных лиц высокого ранга правительства США, в том числе был и Скотт Прюитт.