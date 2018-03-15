Белый дом поддержал решение Лондона о выдворении дипломатов РФ

Американское правительство выразило солидарность с Великобританией по вопросу высылки российских дипломатов. Вашингтон считает Россию ответственной за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Соединенные Штаты солидарны со своим ближайшим союзником Соединенным Королевством. Соединенные Штаты разделяют оценку Соединенного Королевства, что Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества против британского гражданина и его дочери, и мы поддерживаем решение Великобритании выслать российских дипломатов в качестве справедливой ответной реакции», — говорится в заявлении Сандерс.

Как ранее писал портал iz.ru, британский премьер Тереза Мэй заявила о решении выслать 23 российских дипломатов из страны после покушения на экс-полковника ГРУ. Посольство РФ прокомментировало выдворение сотрудников, указав на последствия решения для Великобритании.