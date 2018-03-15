Армия Сирии отразила атаки бандформирований в двух провинциях

Сирийские войска при поддержке отрядов народного ополчения успешно отразили в среду нападение террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в центральных провинциях Хама и Хомс.

По информации САНА, боевики пытались овладеть населенными пунктами Хамият и Курназ к северо-западу от Дамаска. Правительственная армия отбросила бандформирования и нанесла им потери. Агентство также сообщило о ракетном обстреле террористами города Сукейлабия к северу от Хамы.