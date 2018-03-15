Реконструкцию Каховской линии планируют начать до конца года

Реконструкция Каховской линии столичного метро может начаться в текущем году. Об этом в среду сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы практически завершили проектно-сметную документацию, ограничений там нет. Работы планируется начать уже до конца этого года», — отметил заместитель градоначальника.

Он добавил, что «бирюзовая» ветка столичной подземки была построена более 30 лет назад и сейчас требуется замена инженерных систем.

По словам Хуснуллина, работы по реконструкции попробуют проводить по ночам, не закрывая станции в дневное время.



