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«Барселона» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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«Барселона» в ответном матче 1/8 финала одержала уверенную победу над лондонским «Челси» и вышла в следующую стадию турнира. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В матче дублем отметился лидер команды аргентинец Лионель Месси, еще один гол забил Усман Дембеле.

Первая встреча между командами, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Севилья», «Барселона» и «Рома». Жеребьевка пройдет в пятницу, 16 марта, в 14:00 мск.

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