Строение на территории храма Московского патриархата подожгли в Киеве

Злоумышленники устроили поджог строения на территории храма Московского патриархата в историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр» в Киеве.

Как сообщили в Центре информации Украинской православной церкви, возгорание произошло в строении для хранения дров на территории храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Отмечается, что вандалы совершили поджог с помощью горючей смеси. В результате пожара сгорели стройматериалы и крыша постройки. Начиная с 2014 года это уже седьмая попытка сжечь храм.

Ранее неизвестные отбили голову памятнику поэту Тарасу Шевченко в городе Стрый Львовской области.