Строение на территории храма Московского патриархата подожгли в Киеве
Злоумышленники устроили поджог строения на территории храма Московского патриархата в историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр» в Киеве.
Как сообщили в Центре информации Украинской православной церкви, возгорание произошло в строении для хранения дров на территории храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
Отмечается, что вандалы совершили поджог с помощью горючей смеси. В результате пожара сгорели стройматериалы и крыша постройки. Начиная с 2014 года это уже седьмая попытка сжечь храм.
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