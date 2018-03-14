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Строение на территории храма Московского патриархата подожгли в Киеве

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Фото: РИА Новости/Григорий Костин
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Злоумышленники устроили поджог строения на территории храма Московского патриархата в историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр» в Киеве. 

Как сообщили в Центре информации Украинской православной церкви, возгорание произошло в строении для хранения дров на территории храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Отмечается, что вандалы совершили поджог с помощью горючей смеси. В результате пожара сгорели стройматериалы и крыша постройки. Начиная с 2014 года это уже седьмая попытка сжечь храм.

Ранее неизвестные отбили голову памятнику поэту Тарасу Шевченко в городе Стрый Львовской области.

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